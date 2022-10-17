Öğrenci servisinde yangın çıktı - Son Dakika
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Öğrenci servisinde yangın çıktı

17.10.2022 18:33
Öğrenci servisinde yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci servisinde çıkan yangında, servis alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir öğrenci servisinde çıkan yangında, servis alevlere teslim oldu. Serviste öğrenci olmaması teselli kaynağı olurken, yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Mumcular Barajı istikametinden Dörttepe istikametine seyreden okul servisinde seyir halindeyken yangın başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağa çekti.

Servisin yandığını gören çevre sakinleri de söndürmek için yardıma koştu. Vatandaşlar ve itfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangın esnasında araçta kimsenin olmadığı ifade edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisinde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrenci servisinde yangın çıktı - Son Dakika
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