Öğrenci servisine çarpan geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü - Son Dakika

Öğrenci servisine çarpan geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

ABD'nin Virginia eyaletinde seyir halindeki bir öğrenci servis aracının ön camına çarparak içine giren geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü.

ABD'nin Virginia eyaletinde seyir halindeki bir öğrenci servis aracının ön camına çarparak içine giren geyik, uyuyan öğrencinin üzerine düştü. ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Powhatan'da bir öğrenci servisinin yaptığı kazanın görüntüleri izleyenleri şoke etti. Servis aracı seyir halindeyken, bir geyik hızla aracın ön camına çarptı. Bir anda hızla otobüsün içine savrulan geyik, ön koltuklardan birinde uyuyan öğrencinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran öğrenci durumu anlamaya çalışırken, sürücünün aracın kapısını açmasıyla geyik kapıdan çıktı. Büyük korku yaşayan öğrenciler, sürücünün soğukkanlılığı sayesinde kazada yara almadı. (İHA)

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