Öğrenci servisine çarpıp iki takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

FATİH'te Filistin uyruklu sürücünün kontrolündeki otomobil dörtyol ağzında öğrenci servisiyle çarpıştı. İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu servis aracında maddi hasar oluştu. Otomobil ise 2 takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan biri kadın 2 Filistinli olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Fatih Macar Kardeşler Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Filistin uyruklu sürücünün kontrolündeki otomobil, trafik ışıklarının hemen önünde hareket halindeki bir öğrenci servisiyle çarpıştı. Arka tekerlekten darbe alan otomobil 2 takla atıp yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra ters şekilde durdu. Vatandaşların yardımıyla aracın içerisinden hafif yaralı şekilde çıkarılan biri kadın iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Öğrenci servisinde yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle kısmi şekilde trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar normale döndü.