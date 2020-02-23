Öğrenci servisini kundaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisini kundaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika

Öğrenci servisini kundaklayan kadın tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğrenci servisi ve sürücüsünün yanmasına neden olan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öğrenci servisini kundaklayan kadın tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde öğrenci servisi ve sürücüsünün yanmasına neden olan kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, Mimar Sinan Ortaokulu'na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri bırakıp dönüşe geçti. Bu sırada araca aldığı Döndü Y. isimli kadın yanında bulunan tineri sürücü Eray Ç.'nin üzerine dökerek ateşe verdi. Yanmaya başlayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 112 sağlık görevlileri de Eray Ç.'ye müdahalede bulundu. İlk tedavisi Çaycuma Devlet Hastanesi'nde yapılan Eray Ç. daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Yanan sürücünün tedavisi devam ediyor.


Olayın ardından yakalanan Döndü Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Döndü Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
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