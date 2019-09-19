Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisinin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
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Öğrenci servisinin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti

46 dakika önce

Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Öğrenci servisinin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.


Edilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Tılmerç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Rumeysa Asutay'a çarptı. Ağır yaralanan Asutay, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
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