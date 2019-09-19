Öğrenci servisinin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
46 dakika önce
Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:14 Kaynak: İHA
Batman'da öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Edilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen öğrenci servisi, Tılmerç Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan TOKİ Kazım Karabekir İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Rumeysa Asutay'a çarptı. Ağır yaralanan Asutay, 112 acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Adnan Oktar suç örgütü davasında 'kız tavlama imamı' Brad Pitt örnekli savunma yaptı Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı