ÖĞRENCİ SERVİSİNİN ÇARPTIĞI ÖĞRENCİ YARALANDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, öğrenci servisinin çarptığı Uğurcan Gezer(10) yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Gürbüz yönetimindeki 02 S 0441 plakalı servis minibüsü; yolun karşısına geçmek isteyen Uğurcan Gezer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gezer, ihbarla gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gezer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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