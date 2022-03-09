Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
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Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı (2)

09.03.2022 11:26

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı (2)
Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı (2)
Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı (2)

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Yakakent, Samsun, kar, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


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