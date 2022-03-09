Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı

09.03.2022 12:07

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, servis sürücüsü ile 6 öğrenci yaralandı.

M.B'nin kullandığı 55 TB 488 plakalı öğrenci servisi, kar yağışının etkili olduğu Kuzören Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü M.B. (70) ile serviste bulunan Kozköy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Sibel Şahin (15) ve ikizi Sevgi Şahin (15) ile T.Ş. (15), Ö.K (16), T.Ş (15), A.D. (15), B.K. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sibel Şahin, hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı
Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı
Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı

YORUMLAR
500
Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Son dakika haber: Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı. Vali Dağlı: 'Samsun'da ayçiçek yağı sorunu yok' Vali Dağlı: 'Samsun'da ayçiçek yağı sorunu yok'

Zülkif Dağlı, Yakakent, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:13:59. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı - Vali Zülkif Dağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement