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Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti

29.09.2021 03:35
Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti, System.String[]

Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti Adıyaman'da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ve yolun karşı tarafına geçmek isterken öğrenci servisinin altında kalarak ezilen 11 yaşındaki öğrenci, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da okuldan çıkarak evinin yolunu tutan ve yolun karşı tarafına geçmek isterken öğrenci servisinin altında kalarak ezilen 11 yaşındaki öğrenci, hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 1 Aralık İlkokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Uğur Geçer, okul çıkışı evinin yolunu tutmuş, Gölbaşı Caddesi üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken ara sokak içerisinden Gölbaşı Caddesi'ne dönüş yapan İbrahim Halil G., idaresindeki 02 S 0441 plakalı Volkswagen marka öğrenci servisinin çarpması sonucu ağır yaralanmış. Servis aracının üzerinden geçtiği Minik Uğur, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım servisine alınan minik öğrenci Uğur Geçer, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti
Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti
Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci servisinin ezdiği minik öğrenci yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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