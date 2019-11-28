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Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:13 Kaynak: İHA
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