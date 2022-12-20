Çevredekiler de bir tarafı toprak bölüme kayan aracın şarampole devrilmemesi için halat ve ip yardımıyla tutmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

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