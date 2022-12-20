Van'da öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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Van'da öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşlar seferber oldu

20.12.2022 17:55

Van Gürpınar'da yol kenarına savrulan öğrenci servisini vatandaşlar şarampole devrilmemesi için halat ve iple tuttu. Araç, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yatağan Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan Şerif Güncer'in yönetimindeki 65 ABK 750 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için halatlarla tuttular

HALAT VE İPLE ARACI TUTMAYA ÇALIŞTILAR

Çevredekiler de bir tarafı toprak bölüme kayan aracın şarampole devrilmemesi için halat ve ip yardımıyla tutmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, aracı halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da öğrenci servisinin şarampole devrilmemesi için vatandaşlar seferber oldu - Son Dakika
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