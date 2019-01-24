Öğrenci Servisiyle Akü Hırsızlığı Kamerada

Sultangazi'de öğrenci servisi aracıyla park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar, sürücülerin kabusu oldu.

Sultangazi'de öğrenci servisi aracıyla park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar, sürücülerin kabusu oldu. Park halindeki bir kamyondan akü çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan Necati ve Faruk Bilgin kardeşler, kendilerine ait kamyonu işyerinin önüne park etti. Bilgin kardeşler içeride çalışırken, öğrenci servisi ile olay yerine gelen üç kişi park halindeki kamyonun üzerine takılı bulunan 2 aküyü yerinden sökerek çaldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Görüntülerde, park halindeki kamyonun bulunduğu işyerinin önüne gelen ve üzerinde okul taşıtı yazan minibüsten üç kişi iniyor. Aracın arka kısmından tornavida alan şüphelilerden ikisi kamyona doğru yöneliyor. Kısa bir süre sonra ise kamyondan söktükleri 2 adet aküyü geldikleri araca yükleyerek olay yerinden hızlıca uzaklaşıyorlar. Hırsızları fark eden bir kişinin ise aracın peşinden koştuğu görülüyor.



ÖĞRENCİ SERVİSİ OLDUĞU İÇİN KÜMSE ŞÜPHELENMİYOR



Faruk Bilgin, sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, "Artık araçlarımızı park edecek yer bulamıyoruz. Akülerimiz her zaman çalınıyor. Her hafta bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyoruz. Artık bıktık yani. Öğrenci servis aracıyla gelerek akülerimizi çalıyorlar. Araçtan dolayı da kimse şüphelenmiyor. Gece buralarda geziyorlar. Gözüne kestirdikleri araçların akülerini çalıyorlar" dedi.



Necati Bilgin ise, "Akşam biz içeride çalışırken, kamyonun akülerini çalıp kaçmışlar. Bu daha öncede 3-4 defa başımıza geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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