Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisiyle Akü Hırsızlığı Kamerada

Öğrenci Servisiyle Akü Hırsızlığı Kamerada

1 saat önce

SULTANGAZİ'de öğrenci servisi aracıyla park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar, sürücülerin kabusu oldu.

Öğrenci Servisiyle Akü Hırsızlığı Kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de öğrenci servisi aracıyla park halindeki araçların akülerini çalan hırsızlar, sürücülerin kabusu oldu. Park halindeki bir kamyondan akü çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan Necati ve Faruk Bilgin kardeşler, kendilerine ait kamyonu işyerinin önüne park etti. Bilgin kardeşler içeride çalışırken, öğrenci servisi ile olay yerine gelen üç kişi park halindeki kamyonun üzerine takılı bulunan 2  aküyü yerinden sökerek çaldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Görüntülerde, park halindeki kamyonun bulunduğu işyerinin önüne gelen ve üzerinde okul taşıtı yazan minibüsten üç kişi iniyor. Aracın arka kısmından tornavida alan şüphelilerden ikisi kamyona doğru yöneliyor. Kısa bir süre sonra ise kamyondan söktükleri 2 adet aküyü geldikleri araca yükleyerek olay yerinden hızlıca uzaklaşıyorlar. Hırsızları fark eden bir kişinin ise aracın peşinden koştuğu görülüyor.

 

ÖĞRENCİ SERVİSİ OLDUĞU İÇİN KİMSE ŞÜPHELENMİYOR

Faruk Bilgin, sık sık hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, "Artık araçlarımızı park edecek yer bulamıyoruz. Akülerimiz her zaman çalınıyor. Her hafta bu tür hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyoruz. Artık bıktık yani. Öğrenci servis aracıyla gelerek akülerimizi çalıyorlar. Araçtan dolayı da kimse şüphelenmiyor. Gece buralarda geziyorlar. Gözüne kestirdikleri araçların akülerini çalıyorlar" dedi.

Necati Bilgin ise, "Akşam biz içeride çalışırken, kamyonun akülerini çalıp kaçmışlar. Bu daha öncede 3-4 defa başımıza geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:19 Kaynak: DHA

Faruk Bilgin, Sultangazi, Güncel
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