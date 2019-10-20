Son Dakika Haberleri: Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışan hırsızların yakalanma anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışan hırsızların yakalanma anı kamerada

Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışan hırsızların yakalanma anı kamerada

35 dakika önce

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışan hırsızların yakalanma anı kamerada, System.String[]

İstanbul'da plakasız öğrenci servisiyle iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Sultanbeyli'de bir iş yerine plakasız öğrenci servisiyle gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan operasyon sonrası iş yerinde kıstırılan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yakalanma anı kamerada


Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine geliyor. Ardından içlerinden biri kameranın açısını değiştirmeye çalışıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına alıyor. - İSTANBUL

Sultanbeyli, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
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