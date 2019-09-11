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Öğrenci servisiyle tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Çorum'da bir öğrenci servisiyle tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Öğrenci servisiyle tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Çorum'da bir öğrenci servisiyle tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Yakup Muhammad (41) yönetimindeki 19 DE 653 minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 S 0016 okul servisi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 14. Sokak'ta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken yabancı uyruklu sürücü araç içerisinde sıkıştı. Talihsiz sürücü olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu araçtan çıkarıldı. Kazada sürücünün yanı sıra minibüste bulunan tarım işçileri Solmaz Eksen (65), Aynur Çakar (52), Elmas Bayburt (61) ve Nafiye Çakar (47) yaralandı. Kaza anında okul servisinde olduğu öğrenilen 4 öğrenci ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:40 Kaynak: İHA
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