Son Dakika Haberleri: Öğrenci Servisleri Denetleniyor

Öğrenci Servisleri Denetleniyor

1 saat önce

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrenci servislerine ortak denetim yapıldı.

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Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrenci servislerine ortak denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından, Çocukların ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla ortak yapılan denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından öğrenci servislerinde S plaka, okul taşıt levhası, dur işareti, çalışma karnesi, güzergah izin belgesi, yangın tüpü, emniyet kemeri, kapasitenin üstünde koltuk olup olmadığına bakıldı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise sürücülerin sağlıklı olduklarını gösteren Psikoteknik belgesi ve öğrenci servislerinin ruhsat, muayyene, sigorta ile sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti.

Periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerde amacının, şehirdeki servis hizmetlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Kilis Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, 3. Sayfa
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