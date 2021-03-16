Öğrenci servisleri denetleniyor - Son Dakika

Öğrenci servisleri denetleniyor
16.03.2021 15:57
Ordu'nun Kumru ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor.
Ordu'nun Kumru ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor.
Korona virüs salgınında uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalan ve kısa bir süre önce yeniden eğitimlerine başlayan öğrencileri taşıyan servislere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, daire müdürleri ve emniyet mensupları ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını kurallarına uyulup-uyulmadığı da kontrol edildi. Güzergah üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, servis şoförlerine de gerekli uyarılar yapıldı. - ORDU
Son Dakika Kuyumcular bile satın alıyor! Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın' satışları patladı Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası Bebeğini çöpe atıp ölüme sebep olan anne 23 yıl sonra yakalandı! Kadını DNA'sı ele verdi Reytinglerde çakılan Şarkılar Seni Söyler programının final yapacağı iddia edildi Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde tümüyle engelleyebilir Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Türkiye ile Azerbaycan arasında vizesiz seyahat 1 Nisan 2021'de başlıyor