Öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gereken 10 hayati kural - Son Dakika
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Öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gereken 10 hayati kural

12.09.2022 10:30
Öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gereken 10 hayati kural

Okulların açılmasıyla binlerce öğrenci servis araçlarını kullanmaya başladı.

Okulların açılmasıyla binlerce öğrenci servis araçlarını kullanmaya başladı. Öğrenci servislerinin güvenli kullanımı konusunda 10 uyarıda bulunan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Serdar Ay, açıklamalarda bulundu.

Dr. Serdar Ay, yeni eğitim-öğretim yılında, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okul servis araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı üzücü olayların tekrarlaması için farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Alınması gereken tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Serdar Ay, başta öğrenciler olmak üzere tüm tarafların bilmesi gereken, 10 hayati kuralı hatırlattı.

DUR İŞARETİ YANIYORSA ARKADAKİ ARAÇLARDA DURMALI

Dr. Serdar Ay, öncelikle tüm okul servis aracında ışıklı DUR işareti bulunması gerektiğini hatırlattı. Bu işaretin, öğrencilerin araca inmeleri ve binmeleri sırasında yakılması ve inip binmeleri tamamlanıncaya kadar yanar durumda bulundurulmasının şart olduğunu söyleyen Ay, DUR işaretinin yakıldığında arkadan gelen bütün araçların durmasının zorunlu olduğunu belirtti.

"AYAKTA YOLCU OLMAMALI"

Ayrıca okul servis araçlarına fazla öğrenci bindirilmesi gerektiğini hatırlatan Dr. Serdar Ay, serviste yolculuk edecek herkesin mutlaka oturacak yerinin bulunmasını şart olduğunu, bir okul taşıtında ayakta yolculuk edilmemesi gerektiğini belirtti. Okul servis araçlarının gidiş geliş saatlerine ve okul tarafından belirlenen taşıma programa uygun çalışmasının önemine değindi.

Dr. Serdar Ay, diğer önemli kuralları ise şu şekilde açıkladı:

"Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerinde öğrencilere yardımcı olmak üzere ya bir rehber öğretmen ya da bu işle görevli bir personel bulunmalıdır.

"Bir okul taşıtının sürücüsü mutlaka iyi bir sürücü olmalı, güvenlik içinde yolculuk için gerekli tüm beceri ve bilgiye sahip olmalıdır. Velilerin sürücüyle tanışması, telefon numarasını bilmesi, öğrencilerinde araca binmeden önce, yolculuk sırasında ve araçtan indikten sonra sürücüyle iş birliği yapması gereklidir.

"Servis bekleme noktasına mümkünse beş dakika önce erken gidilmeli, araç yola inilmeden imkan varsa kaldırım kenarından beş adım içeride beklenilmelidir. Yoldan geçen araçların yan aynalarının yayalar açısından risk oluşturduğu unutulmamalıdır.

"Emniyet ve rahat hareket için araca binip/inerken öğrencilerin elleri serbest olmalı, cepte olmamalıdır.

"Oyalanmadan ve düzgün olarak koltuğa oturulmalı, çanta koltuk altında veya kucakta bulundurulmalıdır.

"Araç içerisinde yiyecek veya içecek tüketmekten kaçınılmalıdır. Aksi halde, aracın herhangi bir nedenle ani yavaşlaması veya durması durumunda olumsuz durumlar yaşanabilir.

"Okul servis araçlarında öğrencilerin yetişebileceği camların ve pencerelerin güvenli ve sabit olması gereklidir. Öğrenciler camdan başlarını ve kollarını çıkarmamalı, sürücünün dikkatini bozacak şekilde yüksek sesle konuşmamalı ve şakalaşmamalıdır.

"Araç hedefe ulaşmadan ve park etmeden koltuktan kalkılmamalı, sırayla ve emniyetli bir yerden tutarak/merdivenlere dikkat edilerek araç terk edilmelidir. Aracın önüne ve özellikle arkasına geçmeden dikkatli bir şekilde yola çıkılmalı, kaldırımda yürümek gerekiyorsa da yoldan mümkünse beş adım içeride yürünmelidir."

Serdar Ay,  son olarak, öğrencilere kendi güvenlikleri için kurallara ve görevlilerin ikazlarına uymaları ve pandemi sürecinin tamamıyla ortadan kalkmadığı gerçeğinden hareketle mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.


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Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci servislerinde dikkat edilmesi gereken 10 hayati kural - Son Dakika

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