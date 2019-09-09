Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrenci servislerini denetledi.



Eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün trafik ekipleri de görev başındaydı. Öğrenci servislerinin güzergahlarında denetimlerini artıran trafik polisleri, servislerde öğrenciler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Servis firmalarının evraklarını kontrol eden ekipler, öğrencileri de emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.



Sabah saatlerinde başlayan denetimler iki saat sürdü. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri servislere yönelik uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirttiler. - ERZURUM