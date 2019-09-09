Öğrenci servislerine emniyet kemeri uygulaması

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerini denetledi.

Eğitim öğretim yılının başladığı ilk gün Trafik ekipleri de görev başındaydı. Öğrenci servislerinin güzergahlarında denetimlerini arttıran trafik polisleri servislerde öğrenciler üzerinde emniyet kemeri uygulaması yaptı. Servis firmalarının evraklarını kontrol eden ekipler, öğrencileri de emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

Sabah saatlerinde başlayan denetimler iki saat sürdü. Trafik Şube müdürlüğü ekipleri servislere yönelik uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam ettirileceğini belirttiler.