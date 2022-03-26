Öğrenci servislerine sıkı denetim - Son Dakika
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Öğrenci servislerine sıkı denetim

26.03.2022 09:23
Öğrenci servislerine sıkı denetim

Düzce'de Jandarma trafik ekipleri öğrenci servislerine yönelik uygulamalarına hız verdi.

Düzce'de Jandarma trafik ekipleri öğrenci servislerine yönelik uygulamalarına hız verdi. Ekipler Jandarma sorumluluk bölgesi ile birlikte 4 ilçedeki okulların önünde yaptığı denetimde 2 aracı trafikten men etti.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci taşıyan servislere yönelik uygulama ve denetimlerini artırdı. Ekipler, Merkez Şehit Yalçın Güzeller Ortaokulu ile Kaynaşlı Ömer Dinçer İlkokulu, Gümüşova Hacıkadirler İlkokulu, Gölyaka Yeniyaşam İlköğretim okulu, Akçakoca Hamiyet Sevil İlk ve Ortaokulu, Akçakoca Lisesi ile Tepeköy İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin çıkış saatinde öğrenci servislerini denetledi. Yapılan denetimlerde 52 öğrenci servisi denetlenirken kurallara uymayan 3 araca bin 281 TL para cezası uygulandı. Denetimler sırasında 2 araçta trafikten men edildi. - DÜZCE

Öğrenci servislerine sıkı denetim
Öğrenci servislerine sıkı denetim

YORUMLAR
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Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı Dolandırıcılıktan aranıyordu Düzce'de yakalandı Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı Bursa'da aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı

Trafik Şube Müdürlüğü, Akçakoca, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servislerine sıkı denetim - Son Dakika


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