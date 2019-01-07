Son Dakika Haberleri: Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı Ölü ve Yaralılar Var

Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı Ölü ve Yaralılar Var

1 saat önce

- Öğrenci sevisi ile işçi servisi çarpıştı ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da feci kaza, ölü ve yaralılar varŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı.

- Öğrenci sevisi ile işçi servisi çarpıştı ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da feci kaza, ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:54 Kaynak: İHA

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