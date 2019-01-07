Öğrenci Sevisi ile İşçi Servisi Çarpıştı: Ölü ve Yaralılar Var
1 saat önce
- Öğrenci sevisi ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da feci kaza, ölü ve yaralılar varŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı.
- Öğrenci sevisi ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa
'da feci kaza, ölü ve yaralılar var
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç
ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:20 Kaynak: İHA
Ünlü Model Annalise Braakensiek Evinde Ölü Bulundu
Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi
Elektrik Akımına Kapılan Genç Matematik Aşığı Oldu