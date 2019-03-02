Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı
1 saat önce
Giresun'un Dereli ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giresun
'un Dereli
ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Pınarlar
köyü Kuzalan şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş idaresinde 28 EH 867 plakalı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu
deresi yatağına devrildi.
Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Minibüsün, Giresun Üniversitesi
öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:04 Kaynak: AA
10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı
Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi
AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu