Son Dakika Haberleri: Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı

Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı

1 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı, System.String[]
Giresun'un Dereli ilçesinde, geziye giden üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Pınarlar köyü Kuzalan şelalesi mevkisinde yol kenarında park halindeki Şükrü Kayiş idaresinde 28 EH 867 plakalı minibüs, aracın el frenin boşalması sonucu Aksu deresi yatağına devrildi.

Kazada, araçtaki 5 kişi ile yaralılara yardım etmek için dere yatağına inen patikada düşen 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dereli Devlet ve Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minibüsün, Giresun Üniversitesi öğrencilerini geziye götürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Dereli, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi

AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci Taşıyan Minibüs Dere Yatağına Devrildi: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]