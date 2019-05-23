Son Dakika Haberleri: Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı

Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı

12 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün arkadan çarptığı traktör sulama kanalına düştü.

Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün arkadan çarptığı traktör sulama kanalına düştü. Kazada minibüsteki 13 öğrenci yaralandı. Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.'nin kullandığı 42 GBJ 32 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Beyşehir'den Çiçekler Mahallesi yönüne seyir halinde iken aynı yöndeki Kılıçaslan A.'nın idaresindeki 42 H 2867 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle traktör, üzerindeki sürücüsüyle birlikte sulama kanalına düştü. Kazada sudan çıkan traktör sürücüsü ile minibüs sürücüsü şans eseri yara almadan atlattı. Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci ise kontrol amaçlı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:25 Kaynak: İHA
Konya, Beyşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]