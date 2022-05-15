Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı - Son Dakika
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Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı

15.05.2022 13:01
Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Tarsus'a gelen ilköğretim öğrencilerini taşıyan 80 ADC 023 plakalı tur otobüsü, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3,50 metre yükseklik uyarısı bulunan üst geçide sıkıştı. Öğrencilerden 8'i hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ayakta müdahale etti.Polis tarafından trafiğe kapatılan yol, otobüsün çıkarılmasının ardından yeniden açıldı.


Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı
Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı
Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı
Öğrenci taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı
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Yüzbaşı, Dörtyol, Tarsus, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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