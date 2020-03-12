Öğrenci ve esnaftan Siirt Özel İdaresporlu futbolculara baklava ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenci ve esnaftan Siirt Özel İdaresporlu futbolculara baklava ikramı - Son Dakika

Öğrenci ve esnaftan Siirt Özel İdaresporlu futbolculara baklava ikramı

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor'u antrenman yaptığı sahada ziyaret eden bir grup öğrenci ve esnaf, futbolculara baklava ikram etti.

Öğrenci ve esnaftan Siirt Özel İdaresporlu futbolculara baklava ikramı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor'u antrenman yaptığı sahada ziyaret eden bir grup öğrenci ve esnaf, futbolculara baklava ikram etti.

Siirt Hürriyet Ortaokulu öğrencileri ve bir grup esnaf, sarı-mavili takımın hafta sonu Mardin Büyükşehir Başakspor ile oynayacağı maç için antrenman yaptığı Atatürk Stadı'nı ziyaret etti.

Futbolculara başarı dileyen öğrenciler ve esnaf onlara baklava ikramında bulundu.

Öğrencilerden Sevda Karataş, 15 Mart'ta zorlu bir maça çıkacak olan takıma başarı dilemek istediklerini belirterek, "Futbolcu ve teknik heyeti antrenmanda ziyaret ettik. Sınıf olarak kendi harçlığımızdan aldığımız baklavayı futbolculara ikram ettik. Takıma maç öncesi başarılar diliyoruz." dedi.

Berber Selim Özkılcı da esnaf olarak her zaman takımın yanında olduklarını, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacak olan futbolculara moral vermek istediklerini aktardı.

Takımın Sportif Direktörü Ahmet Erten ise destekten dolayı teşekkür ederek, tüm sporseverleri oynanacak maça, takıma destek olmaya davet etti.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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