Son Dakika Haberleri: Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek
Son Dakika Güncel Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek

Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek

7 saat önce

Odunpazarı Tarihi Bölge'de yer alan Odunpazarı Belediyesi Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi Konağı) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle 8-15 Kasım tarihleri arasında öğrenci ve öğretmenler tarafından ücretsiz...

Öğrenci ve öğretmenler Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ücretsiz ziyaret edebilecek, System.String[]

Odunpazarı Tarihi Bölge'de yer alan Odunpazarı Belediyesi Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi Konağı) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı nedeniyle 8-15 Kasım tarihleri arasında öğrenci ve öğretmenler tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.


Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 81'inci yılında Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni Eskişehir'de bulunan okulların öğrenci ve öğretmenlerine ücretsiz ziyarete açtı.


Odunpazarı Belediyesi tarafından "Atatürk ile Bir Gün" teması ile ziyarete açılan Atatürk'ün 98 yıl önce kaldığı tarihi Yeşil Efendi Konağı'nı ziyaret etmek isteyen okulların, Odunpazarı Belediyesi'ne resmi yazı ile başvurması gerekiyor. Resmi başvuruda bulunan okullar 8-15 Kasım tarihleri arasında, Mustafa Kemal'in konakta ağırlandığı günün kurgulandığı Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ziyaret edebilecek.


Yetkililer, Atatürk ile Bir Gün Galerisi'ni ziyaret etmek isteyen okulların her hangi bir aksaklık yaşamaması için randevu alması gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
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