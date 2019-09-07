Öğrenci ve öğretmenler doğa için yürüdü

İzmir'de öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla'nın da katıldığı farkındalık yürüyüşü, öğretmen, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, ağustos ayında İzmir'de meydana gelen orman yangınların verdiği zarara değinerek "Ağaç toprak, topraksa vatan" sloganıyla il genelinde ağaçlandırma çalışmaları konusunda harekete geçeceklerini ifade etti.

9 Eylül'de bütün okullarda ilk dersin "orman" olacağını açıklayan Yahşi, "Öğretmenlerimiz, ilk derslerinde 'Dersimiz Orman' konusunu işlerken bu sayede öğrencilerimize çevre bilinci kazandıracağız." dedi.

Yahşi, 9 Eylül'de, İzmir'in dağlarında yok olan ağaçları yeniden yeşertmek üzere her öğrenci için bir fidan dikileceğini ve yine aynı gün 10 bin öğrenciyle birlikte öğrencilerin oradaki kaybı görmeleri amacıyla yanan orman bölgelerine geziler düzenleyeceklerini kaydetti.