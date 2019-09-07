Son Dakika Haberleri: Öğrenci ve öğretmenler doğa için yürüdü
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenci ve öğretmenler doğa için yürüdü

1 saat önce

İzmir'de öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi.

Öğrenci ve öğretmenler doğa için yürüdü, System.String[]

İzmir'de öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde İnciraltı Kent Ormanı'nda doğa yürüyüşü düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla'nın da katıldığı farkındalık yürüyüşü, öğretmen, öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi, ağustos ayında İzmir'de meydana gelen orman yangınların verdiği zarara değinerek "Ağaç toprak, topraksa vatan" sloganıyla il genelinde ağaçlandırma çalışmaları konusunda harekete geçeceklerini ifade etti.

9 Eylül'de bütün okullarda ilk dersin "orman" olacağını açıklayan Yahşi, "Öğretmenlerimiz, ilk derslerinde 'Dersimiz Orman' konusunu işlerken bu sayede öğrencilerimize çevre bilinci kazandıracağız." dedi.

Yahşi, 9 Eylül'de, İzmir'in dağlarında yok olan ağaçları yeniden yeşertmek üzere her öğrenci için bir fidan dikileceğini ve yine aynı gün 10 bin öğrenciyle birlikte öğrencilerin oradaki kaybı görmeleri amacıyla yanan orman bölgelerine geziler düzenleyeceklerini kaydetti.

Ömer Yahşi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak
Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! Ahmet Hakan'dan, İmamoğlu yorumu: 'Keşke kayyum atansa' diyordur Son 10 yılda sigara nedeniyle işletmelere ve tiryakilere 330 milyon liradan fazla ceza kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 10:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci ve öğretmenler doğa için yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]