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Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

6 saat önce

Sergiden görüntüler AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi.

Sergiden görüntüler

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi. Etkinlikte AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler, sergiyle ilgili bilgi verdi.

Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi

Aydın Doğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:47 Kaynak: AA
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