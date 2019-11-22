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Öğrenci ve öğretmenler, Istanbul Photo Awards sergisini gezdi
6 saat önce
Sergiden görüntüler AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:47 Kaynak: AA
Sergiden görüntüler
AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler'in sergiyi gezenlere bilgi vermesi İSTANBUL - Aydın Doğan Mesleki Teknik Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen Beyoğlu Belediyesinde yer alan Istanbul Photo Awards sergisini gezdi. Etkinlikte AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Vekili Erhan Sevenler, sergiyle ilgili bilgi verdi.
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