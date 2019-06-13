Öğrenci ve öğretmenler "Töre"yi sahneledi

Karamürsel ilçesi Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Turgut Özakman'ın "Töre" isimli eseri tiyatroda sahnelendi.

Karamürsel ilçesi Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Turgut Özakman'ın "Töre" isimli eseri tiyatroda sahnelendi.



Okul müdürü Zeki Bayram'ın yönettiği ve aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerle birlikte oynadığı, Hikmet Özbağçı İlkokulu'nun Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni adlı.

Oyunu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ilçe şube müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.



Yaşanmış olan töre olaylarına dikkat çeken tiyatro oyununda, öğretmen ve öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



Oyun hakkında bilgi veren okul müdürü Zeki Bayram, liselerde en çok sahnelenen tiyatro eserlerinde hikayenin Erzurum'da geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir dadaşın evine kim gelirse gelsin tanrı misafir değil midir? Bu kilit soru üzerine kurgulanan ve kan davalı iki aileden, öldürülmek üzere takip edilen genç bir ferdinin diğer kanlısının evine sığınmasıyla başlayan hikaye, ilerleyen zaman içinde trajik bir aşk sarmalına dönüşür."

Bayram, öğretmen ve öğrencilerin rol aldığı, yaklaşık altı aylık sürede özverili bir çalışma temposunda hazırladıkları "Töre" oyununun aynı zamanda Avrupa Birliği Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPAM) kapsamında da yer alan bir proje olduğunu belirtti.





Kaymakam Narinoğlu ve Başkan Yıldırım, okul müdürü, öğretmen ve öğrencileri, ortaya koydukları başarılı çalışmasından dolayı kutladı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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