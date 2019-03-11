Son Dakika Haberleri: Öğrenci ve Öğretmenlerden Yemen'e Yardım

Öğrenci ve Öğretmenlerden Yemen'e Yardım

37 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin "Yemen Açlıktan Ölüyor, İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına öğrenci ve öğretmenlerden destek verdi.

Öğrenci ve Öğretmenlerden Yemen'e Yardım, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin "Yemen Açlıktan Ölüyor, İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına öğrenci ve öğretmenlerden destek verdi.

Özel Beyza Okulları öğretmen ve öğrencileri tarafından toplanan gıda malzemeleri ile 12 bin 200 lira, Beyza İlkokulu Müdürü Fatih Büyükçapar ve öğrencilerce, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Hasan Balbaba'ya teslim edildi.

Büyükçapar, çeşitli yardım kampanyalarına destek verdiklerini dile getirerek, daha önce Afrika'da da su kuyusu açtıklarını kaydetti.

Hasan Balbaba ise kampanyaya desteklerinden dolayı okulun öğrenci, öğretmen ve idarecilerine teşekkür etti.

Söz konusu okulun Suriye, Arakan ve Somali için düzenledikleri kampanyalara destek olduğunu ifade eden Balbaba, "Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor. Açlıktan ölmek basit bir olay değil. Biz bunu Somali'de yaşadık. Özellikle çocuklarımızın ölümleri bizi gerçekten çok etkiledi. Çocuklar uzun süre açlık ve susuzluğa maruz kalmalarından dolayı çene kasları gelişmediği için emme ve yeme reflekslerini kaybediyorlar. Ne kadar çocuğu serumla besleseniz de uzun süre açlığa ve susuzluğa maruz kalan bir çocuk boğazından bir şey geçiremediğiniz zaman iki üç ay sonra hayatını kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Balbaba, kampanya kapsamında bugüne kadar 300 bin liranın üzerinde yardım toplayarak, bekletmeden Yemenlilere ulaştırdıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:32 Kaynak: AA

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