Öğrenci ve veliler hem obeziteyle savaşıyor hem de sosyalleşiyor

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan "Yaşam Boyu Spor Projesi" ile spor salonunda bir araya gelen öğrenciler ve velileri, hem obeziteye karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyor hem de 42 branşta spor yaparak sosyalleşiyor.

"Hareketli yaşam, sağlıklı bir yaşam" sloganıyla hareket eden veliler, zaman zaman spor salonlarında bir araya geldikleri çocuklarıyla sıkı müsabakalar yaparak antrenmanlarını tamamlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, AA muhabirine, velilere yönelik, çocuklarıyla spor yapabilmeleri için proje hazırladıklarını söyledi.



Kentte yaklaşık 8 bin velinin, çocuklarıyla spora katılım sağladığını belirten Alkan, antrenörler aracılığıyla 42 branşta spor yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye'de sporun yaygınlaşması adına çok büyük adımlar atıldığını, yüksek kalitede spor salonlarının da olduğunu belirten Alkan, "Sporun yaygınlaşması ve tabanda kabul görmesi için çabalıyoruz." dedi.

Salona öğrencilerini getiren velilerin de spor yapmasını amaçladıklarını anlatan Alkan, şöyle konuştu:



"Velileri de harekete geçirmek istedik. Biz onlara 'Çocuklarınız spor yaparken lütfen siz de eşlik edin.' dedik. Kenarda izlemeyle yetinmesinler istedik. Bu velilerimizin komşularına, eşine, arkadaşlarına ve dostuna bunu duyurmasıyla büyük bir kitleye ulaştık. Şu an neredeyse bütün branşlarda çocuklarımızı buraya getiren velilerimiz, onlarla spor yapıp sağlıklı ve aktif yaşama katkıda bulunuyor. İnşallah bu ilgi daha da yaygınlaşır ve hem obeziteye karşı savaşırız hem daha sağlıklı, güçlü toplum oluruz."

Veliler ve öğrenciler uygulamadan memnun

Velilerden Esra Atmaca da 2 yıldır kızlarıyla voleybol oynadıklarını, hafta boyunca spor salonuna geldiklerini anlattı.



Uygulamanın öğrenci ve velilerin sosyalleşmesine katkıda bulunduğuna dikkati çeken Atmaca, gençlerin bilgisayar başında ya da ellerinde cep telefonuyla vakit geçirmelerinin sağlık açısından tehlikesine işaret etti.

Aileleriyle spor yapmanın keyifli olduğunu belirten Esma Sultan Atmaca ise hem sosyalleştiklerini hem de spor yaparak sağlıklı kaldıklarını dile getirdi.

Velilerden Evrim Yıldırım, çocuklarla spor yapabildiği için mutlu olduğunu kaydederek, "Uygulama çocukları tabletlerden, bilgisayar ve akıllı cihazlardan kurtarabilmek adına çok güzel. Spor salonlarında veliler arasında çok güzel dostluklar da oluşuyor, buranın dışında da sosyal etkinliklerimiz oluyor. Çocuklarımız da burada birbirlerini güzel yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.