Öğrenci ve veliler, tahliye edilen okul önünde protesto yaptı - Son Dakika
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Öğrenci ve veliler, tahliye edilen okul önünde protesto yaptı

7 saat önce

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde incelenen ve riskli görülen 3 okulun tahliye edilmesine öğrenci ve velilerden tepki geldi.

Öğrenci ve veliler, tahliye edilen okul önünde protesto yaptı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde incelenen ve riskli görülen 3 okulun tahliye edilmesine öğrenci ve velilerden tepki geldi.


Yetkililer tarafından deprem sonrası incelemeleri yapılan ve daha sonra riskli olduğundan dolayı tahliye edilen 3 okuldan biri olan Çelikhan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu önünde veliler toplanarak durumu protesto etti. Tahliye edilen okullarda okuyan öğrenci kayıtlarının farklı okullara nakledilmesi ve nakledilen öğrencilerin uzun yollar yürüdüğünü söyleyen öğrenci velileri duruma tepki gösterdi.


Okul önünde pankartlar açarak eylem yapan veliler, "Okulumuzun çürük olduğu iddia edilmektedir. Varsa bu çürük raporunu görmek ve ayrıca teknik elemanlarca incelenip yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bu kararı alanlar neden boşaltılan diğer okulların öğrencilerini en yakın okula yerleştirmişlerde bizim yanı başımızda bulunan İmam Hatip Lisesine değil de 6 kilometre uzaklıktaki TOKİ ye göndermektedirler. TOKİ yolu ilçe dışında olduğundan ıssız ve tenhadır. Yürüyerek gitmek zorunda olanlar her türlü kaza ve risklere açıktır. Bizler çocuklarımızın canını yolda bulmadık. Çelikhan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından teklif edilen boşaltma kararının keyfiyet içerdiğini düşünüyor, öğrencilerimizin mağdur olmamaları için bu sorun çözülene kadar öğrencilerimizi okula göndermeme kararı almış bulunmaktayız" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup okul önünden ayrıldı. - ADIYAMAN

Çelikhan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:38 Kaynak: İHA
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