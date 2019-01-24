Öğrenci ve Velilerden Oluşan Kafile Umreye Gitti

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 89 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 89 kişilik umre kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.



Cacabey Cami önünde düzenlenen uğurlama törenine İl Müftüsü Mehmet Yaman, müftülük personeli, umreye gidecek olan vatandaşlar ve yakınları katıldı. Program Büngüldek Cami İmam-Hatibi Murat Özmerdivenli tarafından okunan Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Mehmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığının öğrenci, öğretmen ve veliler için düzenlediği sömestre tatili umre programına Kırşehir'den yoğun ilgi olduğunu kaydetti. Müftü Yaman; "2019 yarıyıl tatili umre programına ilimizden 89 kişi müracaatta bulundu. Kafilemizin başkanlığını Boztepe İlçe Müftümüz Emin Yüksek hocamız yapacak. Ayrıca umre yolcularımıza ilimiz Nasuhdede Mahallesi Kız Kur'an kursu öğreticisi Semavat Çiçek ile Mucur Çarşı Cami Müezzin kayyımı Yılmaz Koç din görevlisi olarak görev yapacaklar" dedi.



Program sonunda dua eden İl Müftüsü Mehmet Yaman, kutsal topraklarda dua beklediklerini, kendilerine Allah'tan mebrür umre nasip etmesini ve hayırla gidip memleketlerine salimen dönmelerini istedi. - KIRŞEHİR

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