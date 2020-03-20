Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu - Son Dakika

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Öğrenci ve velilerden sağlık çalışanlarına moral videosu
6 saat önce
İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti.
İnegöl ilçesindeki Yenice Ali Şefika Göztepe İlkokulu öğrencileri, velileriyle birlikte koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür için video çekti. Sağlık çalışanlarına, "Siz bizim için hastanedesiniz, biz sizin için evdeyiz" diye seslenen öğrenciler ile velilerinin çektiği video, sosyal medyada çok sayıda beğeni alarak, pek çok kişi tarafından paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:38 Kaynak: DHA
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