Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri - Son Dakika

Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Yazıcı, yüz yüze eğitimin başlamasını beklemeden öğrencilere salgınla başa çıkmanın öğretilmesi ve tutum, davranış değişiklikleri için zaman tanınması gerektiğini belirtti.

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Yazıcı, yüz yüze eğitimin başlamasını beklemeden öğrencilere salgınla başa çıkmanın öğretilmesi ve tutum, davranış değişiklikleri için zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde öğrenci ve velilerin yeni okul sezonuna adaptasyon sürecine ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Sürecin veliler tarafından nasıl yönetildiğinin önemli ve çocuklar için belirleyici olduğunu, kriz ve stresle karşı karşıya kalınan ve bununla baş edilmeye çalışılan bir dönemden geçildiğine işaret eden Yazıcı, ebeveynlerin bu süreçteki tutumlarının çocuklara yol göstereceğini söyledi.

Velilerin, Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirleri uygulayıp sakin kalmayı başarmaları gerektiğini, ebeveynlerin kurallara uyması halinde çocukların da bu doğrultuda hareket edeceğini vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Tutum ve davranış değişiklikleri bir günde elde edilen beceriler değil, bunlar zamana yayılıyor. Okulların açılmasını beklemeden, açılacak mı açılmayacak mı diye bakmadan pandemiyle başa çıkmayı çocuklarımıza öğretirsek okul yaşamında rahat olacaklar. Haliyle onların anlayacağı dil ve seviyede hepsine ayrı bir lisan geliştirerek pandemiyi çocuklarımızla konuşmalı, alabilecekleri tedbirleri onlara öğretmeli, tutum ve davranış değişiklikleri için de onlara zaman tanımalıyız. Bir numaralı kural bu aslında."

"Uyku düzeninin önceden düzenlenmesi gerekiyor"

Yazıcı, çocukların ruh sağlığı ve gelişiminin çok önemli olduğunu belirterek eğitim, akran ilişkilerinin desteklenmesi, çevirimiçi ortamda bile olsa arkadaş ilişkilerinin korunmasının çocukların sağlığına katkıda bulunacağını kaydetti.

Çocukların bu süreçte daha çok ekrana maruz kaldığına dikkati çeken Yazıcı, "Bilgisayar ya da ekran onlar için bir eğitim materyali haline geldi. Bu sefer çocuklar ne kadarı eğitim, ne kadarı oyun ve eğlence karıştırmaya başladı. Sürenin kontrolü kaybolmaya başladı. Aslında ders ile eğlence zamanlarını birbirinden ayrıştırmak ve ekran maruziyetini okullar açılsa da açılmasa da çok önceden bir yaşam tarzı olarak dengelemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, çocukların yeni okul dönemine hazırlanma sürecinde uyku düzeninin önceden düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek "Öğrencilerin erken yatma, erken kalkma, vaktinde derse hazırlanma gibi rutinleri korumaları gerekiyor. Eğitim çevrimiçi de olsa yüz yüze de olsa çocukların önceden kahvaltılarını yapmış şekilde derse hazırlanması, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarını kazanmış olarak okula gitmesi, onlar için koruyucu ve kollayıcı olacaktır." diye konuştu.

"Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi"

Yazıcı, belirsizliğin kaygıyı artırdığını, yeterli ve doğru bilginin kaygıyı azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Sağlıklı yaşam ve egzersizin, kaygı yönetiminde başarı gösterdiğini aktaran Yazıcı, yakınlarla ilişkinin devam etmesinin, uyku düzeninin korunmasının, stres ve kaygıyla başa çıkmada yardımcı olacağını anlattı.

Öğrencilerdeki kaygının yüksek olması durumunda uzmana başvurulması gerektiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Çocukların adaptasyon yetenekleri yetişkinlerden daha iyi. Öğrencilerin de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum. Uzaktan birbirlerini sevmeyi, mesafeyi koruyarak oynamayı öğrenmek durumundalar. Daha mesafeli oyun, sohbet ve ilişkilere, bu dönemde alışmak durumundayız. Çocuklarımızın da bu adaptasyonu gösterebileceklerini umuyorum. Derslerine tabii ki devam edecekler, uzaktan eğitim süreci devam ederse de hiç olmazsa ara ara serbest sohbet odaları oluşturarak akran iletişimine çevrimiçi ortamda bile olsa çok ihtiyaçları var. Bunun devam etmesini tavsiye ediyorum."

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenci ve velilere yeni okul dönemine adaptasyon tavsiyeleri - Son Dakika

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