Öğrenci Veli Derneği: "Çocuklarımız Kantinden Su Alamamakta, Su İhtiyaçlarını Tuvalet Çeşmelerinden Karşılamaktadırlar"

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), karne gününde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "sıfır" notu verdi. Dernek tarafından İstanbul'da yapılan açıklamada, "Çocuklarımız kantinlerde 2 ile 4 TL aralığında 500 mililitre suyu alamamakta, su ihtiyaçlarını sağlıksız olan tuvalet çeşmelerinden karşılamaktadırlar" açıklaması yapıldı.

Veli-Der 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı karne gününde eğitim dönemini değerlendirmek için basın açıklaması yaptı. İstanbul'da Sabri Taşkın İlkokulu önünde yapılan açıklamada konuşan dernek başkanı Ömer Yılmaz yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çocukların en fazla beslenme sıkıntısı çektiğini belirterek şunları söyledi:

"Eğitimin kronikleşen sorunları pandemide daha da derinleşmiştir. Anne babalar çocuklarına harçlık verememekte. Beslenme çantalarına bir dilim ekmekten başka bir şey koyamamaktadırlar. Çocuklarımız kantinlerde 2 ile 4 TL aralığında 500 mili suyu alamamakta su ihtiyaçlarını sağlıksız olan tuvalet çeşmelerinden karşılamaktadırlar. Yetersiz ve dengesiz beslenmeleriyle çocuklarımızda algı düşüklüğü, fiziksel ve zihinsel gelişmelerinde yavaşlama kansızlık gibi birçok sağlık sorunları yaşanmaktadır.

Çocuklarımızın birçoğu eğitime ulaşabilmek için servis kullanmak zorundadırlar. Servis araçlarının denetimsizliği kazalara yol açmakta çocuklarımızın yaşamlarına mal olmaktadır. Okula ulaşımın ücretsiz olmasını, sıkı bir denetim mekanizması olmasını talep ediyoruz.

Köyde yaşayan çocuklarımızın okullaşma oranının düşmesinde en önemli uygulama taşımalı eğitimdir. Köy okulları açılmalı, taşımalı eğitime son verilmelidir. Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle okulların çok uzun zamandır yapılmadığını biliyoruz. Bunun gerekçesi olarak ödeneksizlik nedeniyle ihalelerin iptal edildiğini görüyoruz. Ancak maarif vakfına 2 milyarın bakanlık bütçesinden aktarıldığını biliyoruz.

Mesleki ve teknik adıyla hayata geçirilen Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesiyle çocuk emeğinin sömürülmesi yasal hale getirilerek meşrulaştırılmak istenmektedir. Bu projeyle asıl amaçlanan çocuklarımıza mesleki ve teknik eğitim vererek iş gücü açmak değil, sermayeye ucuz işgücü sağlamaktır.

Milli eğitim bakanlığı yaşadığımız bu sorunları sendikalar veli dernekleri eğitim bilimcilerle birlikte ortak akıl, çözüm üretmek yerine her zaman yaptığı gibi 'En doğrusunu ben bilirim' mantığıyla hareket ederek yaşanan sorunları krize dönüştürmüştür."