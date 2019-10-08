Öğrenci velilerinden 'hasarlı okul yıkılsın' talebi

İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA İstanbul 'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Sancaktepe Osmangazi İlköğretim Okulu'nda tadilat çalışmalarına başlanırken, öğrenci velileri okul önünde yaptıkları basın açıklamasıyla okul yıkılıp, yeniden yapılmasını talep etti.Sancaktepe'de bulunan Osmangazi İlköğretim Okulu iki hafta önce meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüş, okulda eğitime ara verilmişti. Depremin ardından 60. Yıl İlkokulu binasına taşınan öğrencilerin velileri ve Eğitim Sen okulun önünde basın açıklaması yaptı. Okulda tadilatın başladığını belirten öğrenci velileri, bunun yeterli olmayacağını okulun yıkılarak yeniden yapılması gerektiğini söyledi."BU OKULA ÇOCUKLARIMIZI GÖNDERMEK İSTEMİYORUZ"Basın açıklamasını öğrenci velisi Gül Çavuş Çiftçi yaptı. Çiftçi, veliler olarak okulun yeniden yapılmasını talep ettiklerini belirterek, "Okulumuzun tekrar tamir edilmesini istemiyoruz. Yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz. bin 128 öğrencinin hayatını tehlikeye sokacak bu okula çocuklarımızı göndermek istemiyoruz. Gördüğünüz üzere okulumuza iskele kurulmuş sıva ile çatlaklar kapatılıyor. Mühendislerin söylediği, etriye aralığı hem çok fazla, hem de kiriş ile birleşim bölgesinde hiç yok. Ayrıca kolon donatıları tamamen korozyona uğramış ve dolayısıyla betonla birlikte çalışmıyor. Kolon kiriş birleşim noktasında kolon donatıları eğilmiş, yatay yani deprem yükü çekiçleme dediğimiz şekliyle vurmuş. Beton kalitesi çok kötü" diye konuştu.

"SAĞLIKLI OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM GÖRMEK İSTİYORUZ"

Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kazım Yılancı ise "Bizler öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak hep birlikte insana yakışan bir ortamda, insana yakışan kalitede, insana yakışan sağlıklı okullarda eğitim öğretim görmek istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Her şeye kaynak bulunurken, bu okulun bu şekilde, iki kere, üç kere güçlendirme görüp tekrar tekrar yaşamamız kabul edilemez" diye konuştu.



"CANIMIZIN DERDİNDEYİZ"

Öğrenci velisi Kibar Polat, "Üçüncü sınıfta okuyan bir çocuğum var ama ben bütün çocukların adına buradayım. İleride küçük kızım da burada okuyacak. Biz buraya canımızı emanet ediyoruz. Biz canımız için buradayız. Bu okulun yıkılmasını istiyoruz, tekrar yapılabilir. Canımızın derdindeyiz. Bütün herkesin çocukları için buradayız. Lütfen sesimi duysunlar. Siyasi değil, kişisel olarak baksınlar olaya. Hiçbirimiz çocuklarımızın canını bu sorunlu binaya teslim etmeyeceğiz" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Osmangazi İlköğretim Okulu'ndan görüntüler

-Öğrenci velilerinden görüntüler

-Öğrenci velisi Gül Çavuş Çiftçi açıklaması

-Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kazım Yılancı açıklaması

-Öğrenci velisi Kibar Polat ile röportaj



