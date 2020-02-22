Öğrenci velilerine "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Öğrenci velilerine 'Bağımlılıkla Mücadele' toplantısı - Son Dakika

Öğrenci velilerine "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı

16 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci velilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Öğrenci velilerine

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci velilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadele" konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamda, sigara, alkol ve bağımlılık yapan maddeler ve bunlardan korunma yollarından bahsetti. Ayrıca "madde bağımlılığı" konusunda hedefin gençler olduğuna vurgu yaparak velileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Arcaklıoğlu, "Uyuşturucu madde temini ve satışının önlenmesi hususunda ilçemizdeki güvenlik güçleri çalışmalarını hassasiyetle başarılı bir şekilde sürdürmektedir. İlçemizdeki öğrencilerin tamamına bundan sonrada Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından taoplantılar düzenlenecek. Rehber öğretmenlerimiz okullardaki öğrencilere ve velilerine uyuşturucu madde bağımlığının zararlarını anlatmaya devam edecektir" dedi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu'nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, velilere yapılan sunum ve bilgilendirmelerin ardından velilerimizin konu hakkındaki görüş ve istekleri dinlendi. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, Polis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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