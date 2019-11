Öğrenci velilerine meme kanseri eğitimi

Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran, ülkede kanser olan her dört kadından birinin meme kanseri olduğunu ifade ederek, "Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir" dedi.



Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Pazaryeri Anaokulu öğrenci velilerine Pazaryeri Devlet Hastanesi Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Erduran tarafından meme kanseri hakkında bilgiler verildi. Erduran, ülkede kanser olan her dört kadından birinin meme kanseri olduğunu ifade ederek, "Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde kanser olan her dört kadından biri meme kanseridir. Memelerinizin normalde nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğinizi bilmek, meme sağlığının önemli bir parçasıdır. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, başarılı bir tedavi şansı sunar. Ancak neyin aranacağını bilmek, düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılmasının yerini tutamaz. Tarama testleri, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce meme kanserinin erken aşamalarında bulunmasına yardımcı olur" ifadelerine yer verdi.



"Meme kanseri ileri dönemlere gelene kadar belirti vermeyebilir"



Erduran, meme kanserinin ileri dönemlere kadar belirti veremediğini anlatarak, "Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlenmesidir. 20-40 yaş arası kişilerde Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalıdır. 40-69 yaş arası kişilerde Ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapılmalı ve yılda bir doktora meme muayenesi için gidilmeli ve iki yılda bir mamografi çektirilmelidir. Ülkemizde her ilde var olan (KETEM) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz olarak mamografi çekilmekte; ayrıca kendi kendine meme muayenesi eğitimleri ve broşürleri de ücretsiz olarak verilmektedir" dedi.



Konuşmanın ardından Hemşire Zeynep Fatma Erduran, Anaokulunda düzenlenen seminere katılan velilere farkındalık oluşturmak için Pembe Kurdele taktı. - BİLECİK