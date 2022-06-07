Öğrenci velilerine mezuniyet partisi uyarısı - Son Dakika
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Öğrenci velilerine mezuniyet partisi uyarısı

07.06.2022 12:12
Öğrenci velilerine mezuniyet partisi uyarısı

Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan, bazı gençlerin mezuniyet partileri ve programlarında alkol, sigara uyuşturucu madde ile tanıştığını belirterek, öğrenci velilerini uyarılarda bulundu.

Malatya Bağımlılıkla Sivil Mücadele Derneği Başkanı İhsan Ercan, bazı gençlerin mezuniyet partileri ve programlarında alkol, sigara uyuşturucu madde ile tanıştığını belirterek, öğrenci velilerini uyarılarda bulundu.

Dernek Başkanı İhsan Ercan, yıl boyunca okul stres ve yorgunluğunu attığı mezuniyet partilerinin alkol, sigara uyuşturucu madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların kazandığı yerler olabildiğini belirterek, öğrencilere tavsiyeler, velilere ise uyarılarda bulundu. Ercan, "Öğrencilerimizin bazıları yıl boyu okul yorgunluğunu ve stresini atacağı bu günlerde, haftalar öncesi hazırlık yapmaktalar. Belki de ilk sigaraya, alkole ya da üzülerek söylemek istiyoruz, acı ama bu gerçeği de kabul etmeliyiz. Uyuşturucu ile bu gecelerde tanışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Mezuniyet partilerinin, tıpkı nişan ve düğün gibi hayatın en özel ve en anlamlı günleri arasında yer almaya başladığına dikkat çeken Ercan, "Öğrenciler lise ya da üniversite son sınıfın daha dönem başlarında bile mezuniyet partisinde ne giyeceklerini düşünmeye başlıyorlar. Lüks bir otel salonundan tutun da havuzlu bir otelin bahçesini, kafeyi ya da tüm gece boyunca çılgınlarca eğlenebilecekleri mekanları, parti mekanı olarak tercih edebiliyorlar" dedi.

Ailelere partilerin alkollü yada alkolsüz mü olduğu gibi detayları öğrendikten sonra çocuklarına izin vermeleri tavsiyesinde bulunan Ercan, "Son olarak, bu partilere katılacak gençlere anne ve baba olarak izin vermeden önce yukarıda saydığımız tüm ayrıntıları öğrenmeye çalışın. Ancak dikkatli olmanız gerekli, sizden bilgi saklamamaları için onların güvenini kazanmalısınız. Partiye okuldan öğretmenlerin ve velilerin katılıp katılamayacağını öğrenin, mekan ve menü konusunda bilgiler almaya çalışın. Sizlere tepki gösterebilirler. Çağdaş olmadığınızı düşünebilirler. Varsın öyle düşünsünler. Uygun görmediğinizi, sebeplerini açıklayarak anlatın. Güvenlerini sarsmayın. Onu düşündüğünüzü hissettirin. İnternet sitelerinde ve sosyal medyada, mezuniyet gecelerinde yaşanan itiraflara göz attığınızda, pek de haksız olmadığımızı göreceksiniz. Bir çok gencin hayatının bu tür gecelerde kabusa dönüştüğü ve ileride telafi edemeyecekleri hatalar yaptıklarını medyadan öğrenmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Benim çocuğum yapmaz demeyin"

Bağımlılıkla ile ilgili istatistiklerde, gençlerin birçoğunun kötü arkadaşlar nedeniyle kötü alışkanlıklar kazandığını anlatan Ercan, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onları tehlikelerden koruyalım. Benim çocuğum yapmaz demeyin. Bağımlılıkla mücadele ailede başlar" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci velilerine mezuniyet partisi uyarısı - Son Dakika

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