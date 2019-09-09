Öğrenci velilerine "sosyal medya" uyarıları

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından hazırlanan çalışmada, yaz tatili boyunca daha yoğun internet kullanan çocukların okula dönüşte bazı sorunlar yaşayabildiği belirtildi.

SODİGEM'den yapılan yazılı açıklamada, tatil süresince yoğun bir şekilde dijital teknoloji kullanan çocukların okula dönüşlerinde karşılaşabilecekleri uyum sorunları ile mücadele edebilmek için velilere, dijital dünya ile ilgili önemli tavsiyelere yer verildi.

Tatil boyunca daha yoğun internet kullanan çocukların okula dönüşte bazı sorunlar yaşayabildiğine dikkat çekilen açıklamada, dijital dünya ve uygulamalarına dönük yasaklamalar ve sert tedbirlerin kısa vadede geçici çözümler sağlayacağı aktarıldı.

Çocuklar ile diyalog kurmanın, onların dijital dünyasını anlamaya ve öğrenmeye çalışmanın, dijital dünyadan kademeli ayrılmanın, kontrollü kullanımın, dijital dünyanın eğitsel olanaklarını birlikte keşfetmenin, yüz yüze sosyalleşme olanakları sağlamanın, iyi bir dijital rol model olmanın ve okul yönetimi ve rehberlik servisi ile iş birliği yapmanın önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarını takip edin, onlarla arkadaş olun, paylaşımlarını görüntüleme imkanınız olsun fakat bunu gizli gizli değil, arkadaşça bir yolla yapın. Çocuğunuza anlayışlı bir şekilde yaklaşırsanız paylaşımlarını sizden gizleme gereği duymayacaktır. Çocuğunuz yaz döneminde ekran karşısında olmaya; oyunlar oynayıp videolar izlemeye alışmış olabilir. Bu durumda, çocuğunuzun akıllı cihazlarla olan bağını bir anda kesmeniz onun öfkelenmesine ve huysuz davranmasına neden olabilir. Ekran karşısında geçirilen zamanı kademeli olarak azaltmak için ona daha cazip seçenekler sunabilirsiniz. Birçok çocuk ailesiyle oyunlar oynamayı ya da zaman geçirmeyi ekran karşısında geçireceği zamandan daha kıymetli görmektedir. Okul ve ders çalışma saatlerini olumsuz etkileyebileceğinden çevrim içi topluluklara katılımlarını kademeli olarak azaltmaları konusunda çocuklarınıza bilgi vermelisiniz.

Cep telefonu ya da dijital dünya platformlarından tamamen ayrılış yerine birlikte belirleyeceğiniz bir zaman dilimi ve kotasında günde bir saat, sadece hafta sonları gibi çocuklarınızın bireysel gelişimine dönük kullanım programları yapabilirsiniz. Böylece çocuğunuz dijital dünyanın olumlu ve yararlı yönlerini de görebilir. Ekran karşısında geçirilen zamana eşlik edebilir ve okul için de hazırlık niteliğinde olabilecek uygulamalara ve oyunlara öncelik verebilirsiniz. Özellikle okul öncesi çağındaki çocukların eğitimi için; çeşitli yapboz, boyama etkinlikleri ile basit kavram öğretimleri uygulamaları bu noktada tercih edilebilir."

Çocuklara akıllı cihazların sadece eğlence amaçlı olmadığının anlatılması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, akıllı cihazların not defteri uygulamasında alınacaklar listesini kullanmanın, eğitimsel faaliyetler için gerekli web sitelerini birlikte belirlemenin, dijital dünyanın olumlu yönlerini vurgulamada etkili olduğunu ifade edildi.