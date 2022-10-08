Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, NarkoRehber dahilinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine katılan kadın velilere uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yaptı. Eğitim sonunda öğrenci velilerine eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı - Son Dakika

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