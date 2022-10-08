Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı - Son Dakika
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Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

08.10.2022 18:15
Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polisleri tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polisleri tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde lise öğrencisi velilerine yönelik uyuşturucu maddelerin zararları konusunda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, NarkoRehber dahilinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimine katılan kadın velilere uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yaptı. Eğitim sonunda öğrenci velilerine eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğrenci velilerine uyuşturucunun zararları anlatıldı - Son Dakika
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