Son Dakika Haberleri: Öğrenci Velisi Öğretmeni Bıçakla Yaraladı

Öğrenci Velisi Öğretmeni Bıçakla Yaraladı

1 saat önce

Kırıkkale'de, öğrenci velisi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Öğrenci Velisi Öğretmeni Bıçakla Yaraladı, System.String[]
Kırıkkale'de, öğrenci velisi tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K, okulun bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Ö. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehtap Ö'nün, bıçakla Yüksel K'yi yaraladığı öne sürüldü.

Yaralanan öğretmen, Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı, Mehtap Ö. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:37 Kaynak: AA

Gündoğdu, Kırıkkale, Güncel
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