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Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada - Son Dakika

Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada

28.12.2021 15:25

Büyükçemede'de çocuğunun arkadaşlarıyla kavga etmesini bahane eden bir veli okulda öğrencilerin gözü önünde adeta çıldırıp dehşet saçtı. Okul müdürüne saldıran veli, kameralara anbean yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Büyükçekmece İlkokulu'nda iddiaya göre F.İ. isimli veli, öğrencilerin arasında çıkan kavgada çocuğunun zarar gördüğünü ileri sürerek okul gelip kavga çıkardı.

MÜDÜRÜ DARBETTİ

Okuldaki malzemelere zarar veren F.İ. ardından okul müdürü V.A.'yı da darbetti. Şahıs yapılan ihbarın üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. F.İ.'nin daha öncede birçok olaydan suç kaydının olduğu öğrenildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Meslektaşlarının darbedilmesiyle ilgili okul önünde toplanan Eğitim Bir Sen İstanbul 5'nolu sendikalılar konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul 5'nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz, "Öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı bu durum kabul edilemez. Öğretmenlere yönelik şiddetin her türlüsü geleceğe yöneltilen bir darbe ve yarınların karartılmasına yönelik bir hamledir. İdarecilerimizin hiçte hak etmediği şekilde bazı öğrenci velilerimizin fiili saldırısına ve hakaretlerine maruz bırakılması bizi bir kez daha derinden üzmüştür. Bir öğrenci velisi tarafından okulun kalbinin attığı öğretmenler odasına girilmiş içeride bulunan öğretmen arkadaşlarımıza ağza alınmayacak küfürler ve hakaretlerde bulunulmuş yetmemiş okul malına zarar verilmiştir. Daha sonra okul müdürümüze de aynı hakaretlerde bulunarak okul müdürümüz darp edilmiştir" dedi.

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Münir Karaloğlu, Büyükçekmece, okul müdürü, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrenci velisi okul müdürüne saldırdı, korku dolu anlar anbean kamerada - Son Dakika
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