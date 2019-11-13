Son Dakika Haberleri: Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
Son Dakika Güncel Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi - Son Dakika

Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilk kez proje kapsamında bir okulda hayır düzenlendi.

Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilk kez proje kapsamında bir okulda hayır düzenlendi.


Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul bahçesinde, 'Sosyal Etkinlikler Kurulu'nun önerisi çerçevesinde öğleyin düzenlenen yemek ilgi gördü. Hayırda öğrencilere nohut-pilav -ayran ikram edildi.


'Ne verirsen elinle, o gider seninle' düşüncesiyle yola çıkan ve adını açıklamak istemediği velinin hayır yemeği davetine öğrenciler, öğretmenler ve veliler de katıldı.


Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yücel Mercan, "Paylaşmanın ve ikramın ne büyük bir erdem olduğunu bilen milletimizin böyle okul bazlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Belki de ilk kez bir okulda bu tarz bir etkinlik düzenlendi." diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Balya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada!
Su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı! Lise öğrencisinin su diye satın aldığı pet şişeden kireç çözücü çıktı! Erdoğan-Trump görüşmesinde "terörle mücadele" dosyası dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 22:43:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenci velisi okulda hayır düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]