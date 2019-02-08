Son Dakika Haberleri: Öğrenci Velisinin Öğretmeni Bıçakla Yaralaması

Öğrenci Velisinin Öğretmeni Bıçakla Yaralaması

4 dakika önce

Kırıkkale'de, öğretmeni bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğrenci Velisinin Öğretmeni Bıçakla Yaralaması, System.String[]
Kırıkkale'de, öğretmeni bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K'yi bıçaklayarak yaralayan Mehtap Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mehtap Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mehtap Ö'nün psikolojik sorunlarının olduğu ve daha önce de tedavi gördüğü öne sürüldü.

Gündoğdu Manas İlkokulu öğretmeni Yüksel K, öğrenci velisi Mehtap Ö. ile dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışmıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada Mehtap Ö, öğretmeni bıçaklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:30 Kaynak: AA

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