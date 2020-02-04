"Öğrenci'Ye" projesi için imzalar atıldı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, öğrencilerin yemek ihtiyacını karşılayan yeni bir proje hazırladı. Beşiktaş'taki öğrenciler "Öğrenci'Ye" uygulamasıyla ilçedeki anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek yiyebilecek. Kısa bir süre sonra hayata geçecek projenin, Bilgilendirme ve Protokol İmza Töreni Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Gençlerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz" dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın seçim vaatlerini arasında yer alan bir projeye daha hayata geçiyor. Beşiktaş Belediyesi, TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) iş birliğiyle öğrencilerin ücretsiz yemek yiyebileceği proje gerçekleştiriyor. "Öğrenci'Ye" uygulamasıyla Beşiktaş'taki öğrenciler projeye kayıtlı restoranlardan, o gün hangi menünün çıktığını saat kaça kadar devam ettiğini ve o restoranın kaç misafir kabul ettiğini uygulamadan öğrenebilecek. Öğrenci, seçtiği bir restoranın misafir ol seçeneğini tıklayacak ve hemen ardından restoran müsaitlik durumuna göre öğrenciye onay vererek o günün menüsünü öğrenciye ikram edecek. "Öğrenci'Ye uygulamasından sadece Beşiktaş'taki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek.

RIZA AKPOLAT: ÖĞRENCİLERİMİZİN HAYATLARINA DOKUNABİLMEK İÇİN BU PROJEYİ ORTAYA KOYDUK

"Öğrenci'Ye" uygulamasıyla Türkiye'de olmayan bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Beşiktaş'ta dokuz tane üniversitemiz var ve bunlar Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri, dolayısıyla Türkiye'nin en başarılı öğrencileri Beşiktaş'ta. Bizler çok iyi biliyoruz ki, gençlerimiz eğitim hayatına zorluklarla devam ediyor. Bırakın sosyal ve kültürel hayata katılmayı, aslında beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını da karşılamakta çok büyük problemler yaşıyorlar. Bizler bu kentin en büyük zenginliğinden olan öğrencilerimizin hayatlarına dokunmak, onların sorunlarını çözmek noktasında Turizm İşletmecileri Derneği ile bir dayanışma platformu ortaya koyduk. Mobil uygulama oluşturduk, bu mobil uygulamayla öğrencilerimiz bu platforma kayıtlı işletmelerde belirli kontenjan dahilinde yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ayrıca Ihlamur Dere Caddesi'nde Karaoğlan Gençlik Merkezimizin iki katını yemekhane olarak tasarladık. Öğrenciler kontenjanı bitmiş işletmeler olduğunda öğrenci çalışma merkezimize gelip orada yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler" diye konuştu.

"UMUTLARIN KAYBOLMAMASI İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİYORUZ"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Öğrencilerimiz ders çalışacak alan bulamıyorlar, internetinden faydalanacak alan bulamıyorlar. Ödev çıktısı alamıyorlar. Karaoğlan Gençlik Merkezimizde bir çalışma alanı tanımladık" dedi ve ekledi: Oranın hem internetinden faydalanabilecek hem ödev çıktısı alabilecek hem kitap okuyabilecekler. Ayrıca bir kariyer merkezi de tasarladık. Orada da yine Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik ve ekonomik kriz sorununa değineceğiz. Bize gelen CV'leri profesyonel CV haline getirmek, öğrencilerimizin kendini daha iyi ifade etmelerini sağlayabilmek için onlara eğitimler vermek noktasında girişimcilik ve kariyer merkezimiz hizmet verecek. Bu bir başlangıç, biz bunun ateşini Beşiktaş'tan yakıyoruz. Aslında bütün bu zorluklar neticesinde gençlerimiz hiç kaybetmemeleri gereken bir şeyi, umutlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla umutlarını kaybetmiş bir gençliğin faydalı olması söz konusu olamaz. Bizler bu umutların kaybolmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Projeye katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum"

KAYA DEMİRER: ÇORBADA TUZUMUZ OLACAKSA NE MUTLU BİZLERE

TURYİD Başkanı Kaya Demirer böyle bir projenin ortağı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Çorbada tuz olmak çok önemli. Öğrencilerimizin asıl önemli olan işlerini yani eğitim konularına konsantre olabilmeleri için en azından temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olmaları büyük önem taşıyor. Bunun için de biz üzerimize düşen görevi almak istedik. Projenin asıl amacı budur, emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

ERDAL YEL: ÇOK GÜZEL VE YERİNDE BİR UYGULAMA OLDU

Uygulamanın hayata geçmesiyle öğrencilerin çok büyük bir sorununun ortadan kalkacağını belirten Beşiktaş Esnafları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdal Yel, "Gerçekten çok güzel ve yerinde bir uygulama oldu. Zaten biz esnaflarda birkaç deneme yaptık. Ne kadar faydalı bir uygulama olacağını gördük. Öğrencilere böyle destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bizler esnaflar olarak öğrenciye hizmet ediyoruz. Hiçbir esnaf zorda kalmadan, kendi durumlarına göre belli saatler içinde öğrenciye yemek verecek. Öğrenciler telefonlarına indireceği uygulamayla menüleri görebilecek ve ona göre kararını verecek. Öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

- İstanbul