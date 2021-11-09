Öğrenci yurdu müdürü silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Olay, dün akşam saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Göksun Kaymakamlığı önünde meydana geldi. KYK Öğrenci Yurdu Müdürü Süleyman Metin, mesai bitiminin ardından kurumdan çıkışta yanına yaklaşan Salim E.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunların ayaklarına isabet ettiği Metin, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan Salim E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.Salim E.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı S.T.'nin de güvenlik görevlisi olarak aynı kurumda çalıştığı bildirildi.

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